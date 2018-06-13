Цены на топливо стабилизировались — Новак

Тем не менее в нескольких регионах небольшой рост стоимости продолжается, рассказал министр энергетики РФ Александр Новак в рамках селекторного совещания вице-премьера Дмитрия Козака с главами регионов по ситуации на рынке нефтепродуктов.

Стоимость топлива на большинстве заправочных станций стабилизировалась на уровне 30 мая, указал глава Минэнерго. И хотя в некоторых регионах станы небольшой рост цен сохранился, до аномально больших значений это не дойдет.

Новак успокоил, что в России не стоит ждать цен на бензин на уровне 100 рублей за литр. Это «апокалиптичное» значение. И Кабмин страны располагает достаточным количеством инструментов, чтобы исключить это.

Кроме того, добавил Козак, договоренности с вертикально интегрированными компаниями дают свой результат. А если этот инструмент не сработает, правительство всегда может изменить экспортные пошлины на нефтепродукты.