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14:02   13 Июня 2018
Россия
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Цены на топливо стабилизировались — Новак

Цены на топливо стабилизировались — Новак

Тем не менее в нескольких регионах небольшой рост стоимости продолжается, рассказал министр энергетики РФ Александр Новак в рамках селекторного совещания вице-премьера Дмитрия Козака с главами регионов по ситуации на рынке нефтепродуктов.

Стоимость топлива на большинстве заправочных станций стабилизировалась на уровне 30 мая, указал глава Минэнерго. И хотя в некоторых регионах станы небольшой рост цен сохранился, до аномально больших значений это не дойдет.

Новак успокоил, что в России не стоит ждать цен на бензин на уровне 100 рублей за литр. Это «апокалиптичное» значение. И Кабмин страны располагает достаточным количеством инструментов, чтобы исключить это.

Кроме того, добавил Козак, договоренности с вертикально интегрированными компаниями дают свой результат. А если этот инструмент не сработает, правительство всегда может изменить экспортные пошлины на нефтепродукты.

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Автор: Юлия Халус
#россия #экономика #новак #бензин #топливо #новости
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