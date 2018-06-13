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 Собянин передал столичным инспекторам электроциклы и электрокары

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Замглавы администрации Порошенко подозревают в незаконном обогащении

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10:40   13 Июня 2018
Россия
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Помощники Говорухина опровергли данные о его смерти

Помощники Говорухина опровергли данные о его смерти

Сейчас актер, режиссер и сценарист Станислав Говорухин находится в санатории в Барвихе, узнало Федеральное агентство новостей (ФАН).

Ранее «Московский комсомолец» сообщил о смерти артиста по невыясненным причинам. Директор, работающий с Говорухиным, назвал публикацию злой шуткой.

Появлялись в СМИ также сообщения о тяжелом состоянии актера.

Станислав Говорухин, с 2011 года возглавляющий думский комитет по культуре, является режиссером таких известных картин, как «Ворошиловский стрелок», «Десять негритят», «В поисках капитана Гранта», «Вертикаль», а также сериала «Место встречи изменить нельзя».

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Автор: Юлия Халус
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