Помощники Говорухина опровергли данные о его смерти

Сейчас актер, режиссер и сценарист Станислав Говорухин находится в санатории в Барвихе, узнало Федеральное агентство новостей (ФАН).

Ранее «Московский комсомолец» сообщил о смерти артиста по невыясненным причинам. Директор, работающий с Говорухиным, назвал публикацию злой шуткой.

Появлялись в СМИ также сообщения о тяжелом состоянии актера.

Станислав Говорухин, с 2011 года возглавляющий думский комитет по культуре, является режиссером таких известных картин, как «Ворошиловский стрелок», «Десять негритят», «В поисках капитана Гранта», «Вертикаль», а также сериала «Место встречи изменить нельзя».