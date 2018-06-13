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13:52   13 Июня 2018
Весь мир
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Трамп: Ядерной угрозы со стороны КНДР больше нет

Трамп: Ядерной угрозы со стороны КНДР больше нет

Об этом он написал в твиттере.

Президент США полчаса назад прилетел из Сингапура, где накануне состоялся исторический саммит с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

На своей странице он написал, что все могут наконец чувствовать себя «гораздо безопаснее», чем в тот день, он когда вступил в должность, поскольку ядерной угрозы со стороны КНДР больше нет.

 

Трамп назвал встречу с Ким Чен Ыном «интересным» и «очень позитивным» опытом. Кроме того, американский лидер подчеркнул, что у Пхеньяна есть отличный потенциал для развития.

Трамп: Ядерной угрозы со стороны КНДР больше нет

Напомним, 12 июня прошла первая в истории встреча лидером США и КНДР. По итогам переговоров стороны подписали «подробный», по словам Трампа, документ.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #кндр #политика #трамп #ким чен ын #ядерная угроза
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