Трамп: Ядерной угрозы со стороны КНДР больше нет

Об этом он написал в твиттере.

Президент США полчаса назад прилетел из Сингапура, где накануне состоялся исторический саммит с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

На своей странице он написал, что все могут наконец чувствовать себя «гораздо безопаснее», чем в тот день, он когда вступил в должность, поскольку ядерной угрозы со стороны КНДР больше нет.

Before taking office people were assuming that we were going to War with North Korea. President Obama said that North Korea was our biggest and most dangerous problem. No longer - sleep well tonight! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2018

Трамп назвал встречу с Ким Чен Ыном «интересным» и «очень позитивным» опытом. Кроме того, американский лидер подчеркнул, что у Пхеньяна есть отличный потенциал для развития.

Напомним, 12 июня прошла первая в истории встреча лидером США и КНДР. По итогам переговоров стороны подписали «подробный», по словам Трампа, документ.