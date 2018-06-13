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10:38   13 Июня 2018
Россия
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МИД: Россия будет учитывать планы НАТО на восточном направлении

МИД: Россия будет учитывать планы НАТО на восточном направлении

Россия намерена учитывать планы НАТО на восточном направлении, заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко.

Россия отслеживает все процессы, подчеркнул он. Если это будет необходимо, Россия предпримет все военно-технические меры, чтобы гарантировать безопасность и обороноспособность страны.

Грушко выразил уверенность в том, что Североатлантический альянс знает, что Россия наблюдает за процессом военного строительства.

Ранее в Брюсселе состоялись переговоры министров обороны стран-членов НАТО. По итогам встречи участники договорились о создании двух новых командований — объединенными силами для Атлантики в американском Норфолке и нового тылового командования в немецком Ульме. Также достигнута договоренность об увеличении командной структуры более чем на 1,2 тысячи человек. Помимо этого, участники согласовали, что к 2020 году союзники должны располагать 30 механизированными батальонами, 30 воздушными эскадрильями и 30 боевыми кораблями.

МИД: Россия будет учитывать планы НАТО на восточном направлении

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #нато #политика #мид рф
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