Мы в соц.сетях:
Блогеры могут помочь бороться с идеологией терроризма в сети, считают в Совбезе РФ

Блогеры могут помочь бороться с идеологией терроризма в сети, считают в Совбезе РФ

 Собянин передал столичным инспекторам электроциклы и электрокары

Собянин передал столичным инспекторам электроциклы и электрокары
Замглавы администрации Порошенко подозревают в незаконном обогащении

Замглавы администрации Порошенко подозревают в незаконном обогащении

 «Нафтогаз» может отключить газ у 130 населенных пунктов

«Нафтогаз» может отключить газ у 130 населенных пунктов
Европарламент одобрил выделение миллиарда евро Киеву

Европарламент одобрил выделение миллиарда евро Киеву

 ЧМ-2026 по футболу примут США, Канада и Мексика

ЧМ-2026 по футболу примут США, Канада и Мексика
Блогеры могут помочь бороться с идеологией терроризма в сети, считают в Совбезе РФ

Блогеры могут помочь бороться с идеологией терроризма в сети, считают в Совбезе РФ

 Собянин передал столичным инспекторам электроциклы и электрокары

Собянин передал столичным инспекторам электроциклы и электрокары
Замглавы администрации Порошенко подозревают в незаконном обогащении

Замглавы администрации Порошенко подозревают в незаконном обогащении

 «Нафтогаз» может отключить газ у 130 населенных пунктов

«Нафтогаз» может отключить газ у 130 населенных пунктов
Европарламент одобрил выделение миллиарда евро Киеву

Европарламент одобрил выделение миллиарда евро Киеву

 ЧМ-2026 по футболу примут США, Канада и Мексика

ЧМ-2026 по футболу примут США, Канада и Мексика
10:57   13 Июня 2018
Россия
37

Милонов призвал не дарить любовь каждому «встречному-поперечному» на ЧМ-2018

Милонов призвал не дарить любовь каждому «встречному-поперечному» на ЧМ-2018

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева напомнила об увеличении числа матерей-одиночек после Олимпиады-80.

Депутаты Госдумы призвали россиян не терять голову во время футбольной эйфории чемпионата мира, который стартует 14 июня. Прежде всего, речь идет о представительницах прекрасного пола.

Так, глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева в интервью радиостанции «Говорит Москва» предостерегла россиянок от скоротечных романов с иностранцами. Депутат рассказала, что нередко, поддавшись страсти, девушки уезжают за границу, а потом не могут вернуться сами или вернуть детей. Напомнила Плетнева и о том, как после Олимпиады 1980 года в Москве по всей стране резко выросло число матерей-одиночек. 

«Эти детишки потом страдают и страдали, еще со времен советской власти. Хорошо, если еще одной расы, а если другой расы, то вовсе. Я не националист, но тем не менее. Я знаю, что страдают и дети, и их потом бросают, и все, и они остаются тут с мамой», — сказала Плетнева.

Милонов призвал женщин не дарить любовь каждому «встречному-поперечному» на ЧМ-2018

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с корреспондентом ИА «Политика Сегодня» тоже вспомнил, как много смуглых детей появилось в 1980-е годы. 

«Дети-амиго. Дитя Олимпиады» их называли», — поностальгировал Милонов. По Олимпиаде.

Впрочем, матери-одиночки появляются и в обычное время, констатировал депутат. 

«Русские женщины должны думать о том, что их любовь слишком дорогого стоит, чтобы дарить ее каждому встречному-поперечному. Распутной быть не надо. Русские женщины должны показывать, что они высоких моральных устоев. А такие как в «Доме-2» — это исключение», — заметил парламентарий. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Владимирова
#россия #чм-2018 #общество #чм #виталий милонов #чм2018 #тамара плетнева
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Мэр Калининграда назвал помехой реновации советскую инфраструктуру Россия
Мэр Калининграда назвал помехой реновации советскую инфраструктуру
Градоначальник подчеркнул, что реновация – это не только замена одного фонда на другой.
11:44   13 Июня 2018
53
Милонов призвал не дарить любовь каждому «встречному-поперечному» на ЧМ-2018 Россия

Милонов призвал не дарить любовь каждому «встречному-поперечному» на ЧМ-2018

10:57   13 Июня 2018
37
Депутат Щапов счел циничным предложение повысить пенсионный возраст Россия

Депутат Щапов счел циничным предложение повысить пенсионный возраст

9:32   13 Июня 2018
102
«Новый мир» так и не наступил: Tesla на грани банкротства Весь мир

«Новый мир» так и не наступил: Tesla на грани банкротства

9:11   13 Июня 2018
1680
Самое читаемое
Вассерман: Гайдар бежит из Одессы, боясь расплаты

Вассерман: Гайдар бежит из Одессы, боясь расплаты

 Алиев предложил Порошенко поучаствовать в проекте «Южного газового коридора»

Алиев предложил Порошенко поучаствовать в проекте «Южного газового коридора»

 «Новый мир» так и не наступил: Tesla на грани банкротства

«Новый мир» так и не наступил: Tesla на грани банкротства

 СМИ: Капитан катамарана, столкнувшегося на Волге с баржей, был пьян

СМИ: Капитан катамарана, столкнувшегося на Волге с баржей, был пьян