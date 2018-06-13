Милонов призвал не дарить любовь каждому «встречному-поперечному» на ЧМ-2018

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева напомнила об увеличении числа матерей-одиночек после Олимпиады-80.

Депутаты Госдумы призвали россиян не терять голову во время футбольной эйфории чемпионата мира, который стартует 14 июня. Прежде всего, речь идет о представительницах прекрасного пола.

Так, глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева в интервью радиостанции «Говорит Москва» предостерегла россиянок от скоротечных романов с иностранцами. Депутат рассказала, что нередко, поддавшись страсти, девушки уезжают за границу, а потом не могут вернуться сами или вернуть детей. Напомнила Плетнева и о том, как после Олимпиады 1980 года в Москве по всей стране резко выросло число матерей-одиночек.

«Эти детишки потом страдают и страдали, еще со времен советской власти. Хорошо, если еще одной расы, а если другой расы, то вовсе. Я не националист, но тем не менее. Я знаю, что страдают и дети, и их потом бросают, и все, и они остаются тут с мамой», — сказала Плетнева.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с корреспондентом ИА «Политика Сегодня» тоже вспомнил, как много смуглых детей появилось в 1980-е годы.

«Дети-амиго. Дитя Олимпиады» их называли», — поностальгировал Милонов. По Олимпиаде.

Впрочем, матери-одиночки появляются и в обычное время, констатировал депутат.