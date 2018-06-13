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10:18   13 Июня 2018
Весь мир
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МИД: Отказ от американо-южнокорейских учений нарастит темп корейского урегулирования

МИД: Отказ от американо-южнокорейских учений нарастит темп корейского урегулирования

Если президент США Дональд Трамп объявит о прекращении военных учений, урегулирование на Корейском полуострове начнет продвигаться в правильном темпе, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

Если американский лидер заявит, что в учениях с Южной Кореей больше нет необходимости, КНДР сможет отказаться от ядерного оружия за ненадобностью. На это ранее указывали северокорейские власти.

Накануне в ходе саммита с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном Трамп заявил, что, пока переговоры с Пхеньяном движутся в правильном направлении, Вашингтон откажется от военных учений с Сеулом. Тем более, что это сэкономит огромные деньги.

Лидеры США и КНДР встретились 12 июня в Сингапуре и обсудили условия денуклеаризации Корейского полуострова, а также шаги по нормализации американо-северокорейских отношений. По итогам переговоров стороны подписали «многосторонний» документ.

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Автор: Юлия Халус
#россия #сша #мид #кндр #лавров #политика #южная корея #новости
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