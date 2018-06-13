Порошенко призвал Сербию не вести «антиукраинскую кампанию»

Украинский президент Петр Порошенко попросил сербского коллегу Александра Вучича призвать политиков страны не вести «антиукраинскую кампанию». Об этом сообщили в пресс-службе президента Сербии.

Лидеры двух стран встретились на мероприятиях, приуроченных открытию Трансанатолийского газопровода. Помимо них на торжестве присутствовали резидент Турции Реджеп Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Порошенко попросил Вучича использовать свой авторитет, чтобы повлиять на сербских политиков. Он подчеркнул, что Украина всегда будет уважать целостность Сербии.

Вучич в свою очередь сообщил, что Сербия высоко ценит позицию Киева по непризнанию Косово. Кроме того, по его мнению, отношения двух стран в экономической сфере не дотягивают до своего истинного потенциала. Он отметил важность соглашения о свободной торговле и выразил уверенность, что страны найдут точки соприкосновения для дальнейшего сотрудничества.