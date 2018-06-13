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10:19   13 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Порошенко призвал Сербию не вести «антиукраинскую кампанию»

Порошенко призвал Сербию не вести «антиукраинскую кампанию»

Украинский президент Петр Порошенко попросил сербского коллегу Александра Вучича призвать политиков страны не вести «антиукраинскую кампанию». Об этом сообщили в пресс-службе президента Сербии.

Лидеры двух стран встретились на мероприятиях, приуроченных открытию Трансанатолийского газопровода. Помимо них на торжестве присутствовали резидент Турции Реджеп Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Порошенко попросил Вучича использовать свой авторитет, чтобы повлиять на сербских политиков. Он подчеркнул, что Украина всегда будет уважать целостность Сербии. 

Порошенко призвал Сербию не вести «антиукраинскую кампанию»

Вучич в свою очередь сообщил, что Сербия высоко ценит позицию Киева по непризнанию Косово. Кроме того, по его мнению, отношения двух стран в экономической сфере не дотягивают до своего истинного потенциала. Он отметил важность соглашения о свободной торговле и выразил уверенность, что страны найдут точки соприкосновения для дальнейшего сотрудничества.

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Автор: Виктория Разумовская
#порошенко #украина #сербия #вучич
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