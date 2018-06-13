Мы в соц.сетях:
Медведев освободил от должности замминистра культуры Журавского

Медведев освободил от должности замминистра культуры Журавского

 Кремль не знал о «спонсоре Brexit». Песков иронично ответил на вопрос о встречах посла РФ в Лондоне

Кремль не знал о «спонсоре Brexit». Песков иронично ответил на вопрос о встречах посла РФ в Лондоне
Порошенко призвал Сербию не вести «антиукраинскую кампанию»

Порошенко призвал Сербию не вести «антиукраинскую кампанию»

Президент Азербайджана приехал с визитом в Россию

Президент Азербайджана приехал с визитом в Россию
МИД: Отказ от американо-южнокорейских учений нарастит темп корейского урегулирования

МИД: Отказ от американо-южнокорейских учений нарастит темп корейского урегулирования

 «Новый мир» так и не наступил: Tesla на грани банкротства

«Новый мир» так и не наступил: Tesla на грани банкротства
Медведев освободил от должности замминистра культуры Журавского

Медведев освободил от должности замминистра культуры Журавского

 Кремль не знал о «спонсоре Brexit». Песков иронично ответил на вопрос о встречах посла РФ в Лондоне

Кремль не знал о «спонсоре Brexit». Песков иронично ответил на вопрос о встречах посла РФ в Лондоне
Порошенко призвал Сербию не вести «антиукраинскую кампанию»

Порошенко призвал Сербию не вести «антиукраинскую кампанию»

Президент Азербайджана приехал с визитом в Россию

Президент Азербайджана приехал с визитом в Россию
МИД: Отказ от американо-южнокорейских учений нарастит темп корейского урегулирования

МИД: Отказ от американо-южнокорейских учений нарастит темп корейского урегулирования

 «Новый мир» так и не наступил: Tesla на грани банкротства

«Новый мир» так и не наступил: Tesla на грани банкротства
13:09   13 Июня 2018
Россия
38

Кремль не знал о «спонсоре Brexit». Песков иронично ответил на вопрос о встречах посла РФ в Лондоне

Кремль не знал о «спонсоре Brexit». Песков иронично ответил на вопрос о встречах посла РФ в Лондоне

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал встречу российского посла в Лондоне Александра Яковенко с так называемым «спонсором Brexit» бизнесменом Арроном Бэнксом.

Представитель Кремля отметил, что в администрации не знали ни о каких «главных спонсорах». Песков иронично спросил, правда ли, что Brexit в Великобритании устроил всего один бизнесмен и пошутил, что данную информацию придется проверить.

В прошлое воскресенье издание Sunday Times выпустило статью, где говорится об основателе компании Brexit Leave.EU Арроне Бэнксе и новых обвинениях в его сторону о «связи с Россией». Сообщалось, что бизнесмен три раза встречался с Яковенко, хотя ранее он говорил только об одном обеде. Бэнкс подчеркнул, что с дипломатом общался на тему брексита, а заявления о получении денег от Москвы предприниматель назвал «чушью».

Песков пояснил, что с Яковенко и его британским коллегой в Москве за год встречаются более сотни бизнесменов. Пресс-секретарь подчеркнул, что не слышал про Бэнкса.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#россия #великобритания #песков #политика #весь мир #посол рф в лондоне #спонсор брексит
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Депутат Щапов счел циничным предложение повысить пенсионный возраст Россия
Депутат Щапов счел циничным предложение повысить пенсионный возраст
КПРФ не будет поддерживать законопроект, который планируется внести в Госдуму 14 июня.
12:32   13 Июня 2018
66
«Новый мир» так и не наступил: Tesla на грани банкротства Весь мир

«Новый мир» так и не наступил: Tesla на грани банкротства

12:11   13 Июня 2018
810
Открытый в Турции газопровод в обход РФ будет выгоден России - эксперт Весь мир

Открытый в Турции газопровод в обход РФ будет выгоден России - эксперт

11:01   13 Июня 2018
219
Руководство ДНР не знает о разрушении дамбы завода химотходов в Торецке Ближнее зарубежье

Руководство ДНР не знает о разрушении дамбы завода химотходов в Торецке

17:32   12 Июня 2018
334
Самое читаемое
Учителя запустили флешмоб в поддержку уволенной за фото в купальнике коллеги

Учителя запустили флешмоб в поддержку уволенной за фото в купальнике коллеги

 Вассерман: Гайдар бежит из Одессы, боясь расплаты

Вассерман: Гайдар бежит из Одессы, боясь расплаты

 Алиев предложил Порошенко поучаствовать в проекте «Южного газового коридора»

Алиев предложил Порошенко поучаствовать в проекте «Южного газового коридора»

 СМИ: Капитан катамарана, столкнувшегося на Волге с баржей, был пьян

СМИ: Капитан катамарана, столкнувшегося на Волге с баржей, был пьян