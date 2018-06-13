Кремль не знал о «спонсоре Brexit». Песков иронично ответил на вопрос о встречах посла РФ в Лондоне

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал встречу российского посла в Лондоне Александра Яковенко с так называемым «спонсором Brexit» бизнесменом Арроном Бэнксом.

Представитель Кремля отметил, что в администрации не знали ни о каких «главных спонсорах». Песков иронично спросил, правда ли, что Brexit в Великобритании устроил всего один бизнесмен и пошутил, что данную информацию придется проверить.

В прошлое воскресенье издание Sunday Times выпустило статью, где говорится об основателе компании Brexit Leave.EU Арроне Бэнксе и новых обвинениях в его сторону о «связи с Россией». Сообщалось, что бизнесмен три раза встречался с Яковенко, хотя ранее он говорил только об одном обеде. Бэнкс подчеркнул, что с дипломатом общался на тему брексита, а заявления о получении денег от Москвы предприниматель назвал «чушью».

Песков пояснил, что с Яковенко и его британским коллегой в Москве за год встречаются более сотни бизнесменов. Пресс-секретарь подчеркнул, что не слышал про Бэнкса.