Болельщикам ЧМ-2018 предлагают бесплатно посетить Новую Третьяковку

Новую Третьяковскую галерею можно будет бесплатно посетить с 5 июня по 25 июля по паспорту болельщика ЧМ-2018, проинформировала пресс-служба музея.

Открытие чемпионата мира по футболу, впервые проходящего в России, произойдет в четверг, после чего состоится матч между сборными России и Саудовской Аравии на "Лужниках".

Бесплатное посещение Новой Третьяковки предусмотрено с 5 июня по 25 июля, по такому билету можно посетить основную экспозицию, временные выставки (кроме "Василия Верещагина") и VR-зал. В музее напомнили, что в здании Новой Третьяковки находится наиболее полно охватывающая историю русского искусства XX—XXI веков коллекция.

Музей собрал главные шедевры главных течений XX века — авангард, соцреализм, нонконформизм.

Пресс-служба отметила, что особый интерес у болельщиков может вызвать временная выставка "Футбол и не только", которую подготовили специально к ЧМ. Для удобства усвоения материала посетителям предложат воспользоваться бесплатным аудиогидом, который записал российский спортивный комментатор Виктор Гусев.