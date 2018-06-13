Новые обыски проходят в доме главы Серпуховского района

Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы местной администрации Дмитрия Староверова.

Сообщается, что следователи пришли в дом к главе Серпуховского района Александра Шестуна в шесть утра. Староверов считает, что обыск проводит не Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ, а Следственный комитет (СК).

К подозреваемому не пускают адвоката. На месте находятся около 40 человек. Обыск также ведется в местной администрации.

Следственные мероприятия проводились 5, 9 апреля и 4 мая. Сотрудники правоохранительных органов изъяли документы за 2007-2008 год. В конце апреля СК провел обыски у заместителей главы Серпуховской области.