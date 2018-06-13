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12:54   13 Июня 2018
Россия
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Путин обсудит с принцем Саудовской Аравии ОПЕК+

Путин обсудит с принцем Саудовской Аравии ОПЕК+

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что тему выхода из ОПЕК+ они не затронут.

Встреча главы государства с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом состоится в четверг.

Песков также пообещал информировать о новых гостях, которые приедут в Россию в связи с чемпионатом мира по футболу. Возможно, среди них будут и лидеры стран-участниц ОПЕК.

Представитель Кремля пояснил, что информация о визитах постоянно меняется, кто-то сдвигает сроки, кто-то решает приехать. Скорее всего, гости будут активнее приезжать ко времени проведения четверть финалов.

Ранее сообщалось, что Россия может предложить странам ОПЕК+ вернуться  к уровням добычи нефти октября 2016 года. 

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #нефть #саудовская аравия #опек #мухаммед бен сальман
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