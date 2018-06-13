Володин: Госдума не станет торопиться с рассмотрением пенсионной реформы

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о реформе пенсионного возраста могут внести уже в этот четверг. Депутаты рассмотрят документ до конца весенней сессии.

Политик отметил, что Госдума не станет торопиться с рассмотрением и нарушать порядок. Обсуждение законопроекта может пройти летом, а в сентябре — подготовка ко второму чтению. Работа парламентариев должна пройти на основе законов, регламента и российской Конституции, отметил Володин. Слова политика привели РИА Новости.

Мужчины в РФ выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55 лет. Президент Владимир Путин в ходе «Прямой линии» говорил, что правительство представит идеи о реформе пенсионного возраста в ближайшее время. Политик отметил, что главным результатом изменений должно стать улучшение жизни пенсионеров. Путин подчеркнул, что весьма осторожно относится к повышению возраста для выхода на пенсию.