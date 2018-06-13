Открытие ЧМ-2018 посетят более 20 глав государств

Открытие чемпионата мира по футболу посетят более 20 лидеров стран, рассказал генеральный директор организационного комитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Церемония открытия состоится 14 июня на столичном стадионе "Лужники", а через полчаса после стартует первый матч, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии (18:00 по московскому времени).

Сорокин отметил, что со стороны глав государств всегда наблюдается большой интерес к матчу открытия и финалу ЧМ. Он выразил надежду, что они смогут насладиться футболом, а также победой российской сборной.

Чемпионат мира пройдет в 11 российских городах. Турнир продлится до 15 июля.