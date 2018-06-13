Установлен новый рекорд трафика на Крымском мосту

По Крымскому мосту проехало более 25 тысяч машин 10 июня. Это новый рекорд трафика. Предыдущий составлял 23 тысячи машин на 20 мая.

За три выходных по мосту проехало 70 тысяч транспортных средств. Среди них зарегистрировано 600 рейсовых и заказных автобусов. Об этом сообщает Упрдор «Тамань» Росавтодора. С начала лета здесь проехало 186 тысяч машин, большая часть из которых направлялась в сторону Крыма.

Керченская паромная переправа перевозит сейчас на 43 процента людей меньше, чем в это же время год назад. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявлял, что переправа продолжит свою работу, однако штат работников придется сократить.

Напомним, мост через Керченский пролив открыли чуть меньше месяца назад — 16 мая. Это самый длинный мост в России — он протянулся на 19 километров.