Мы в соц.сетях:
Медведев освободил от должности замминистра культуры Журавского

Медведев освободил от должности замминистра культуры Журавского

 Кремль не знал о «спонсоре Brexit». Песков иронично ответил на вопрос о встречах посла РФ в Лондоне

Кремль не знал о «спонсоре Brexit». Песков иронично ответил на вопрос о встречах посла РФ в Лондоне
Порошенко призвал Сербию не вести «антиукраинскую кампанию»

Порошенко призвал Сербию не вести «антиукраинскую кампанию»

Президент Азербайджана приехал с визитом в Россию

Президент Азербайджана приехал с визитом в Россию
МИД: Отказ от американо-южнокорейских учений нарастит темп корейского урегулирования

МИД: Отказ от американо-южнокорейских учений нарастит темп корейского урегулирования

 «Новый мир» так и не наступил: Tesla на грани банкротства

«Новый мир» так и не наступил: Tesla на грани банкротства
Медведев освободил от должности замминистра культуры Журавского

Медведев освободил от должности замминистра культуры Журавского

 Кремль не знал о «спонсоре Brexit». Песков иронично ответил на вопрос о встречах посла РФ в Лондоне

Кремль не знал о «спонсоре Brexit». Песков иронично ответил на вопрос о встречах посла РФ в Лондоне
Порошенко призвал Сербию не вести «антиукраинскую кампанию»

Порошенко призвал Сербию не вести «антиукраинскую кампанию»

Президент Азербайджана приехал с визитом в Россию

Президент Азербайджана приехал с визитом в Россию
МИД: Отказ от американо-южнокорейских учений нарастит темп корейского урегулирования

МИД: Отказ от американо-южнокорейских учений нарастит темп корейского урегулирования

 «Новый мир» так и не наступил: Tesla на грани банкротства

«Новый мир» так и не наступил: Tesla на грани банкротства
12:32   13 Июня 2018
Россия
43

Установлен новый рекорд трафика на Крымском мосту

Установлен новый рекорд трафика на Крымском мосту

По Крымскому мосту проехало более 25 тысяч машин 10 июня. Это новый рекорд трафика. Предыдущий составлял 23 тысячи машин на 20 мая.

За три выходных по мосту проехало 70 тысяч транспортных средств. Среди них зарегистрировано 600 рейсовых и заказных автобусов. Об этом сообщает Упрдор «Тамань» Росавтодора. С начала лета здесь проехало 186 тысяч машин, большая часть из которых направлялась в сторону Крыма. 

Керченская паромная переправа перевозит сейчас на 43 процента людей меньше, чем в это же время год назад. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявлял, что переправа продолжит свою работу, однако штат работников придется сократить. 

Напомним, мост через Керченский пролив открыли чуть меньше месяца назад — 16 мая. Это самый длинный мост в России — он протянулся на 19 километров.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #крым #общество #крымский мост #трафик
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Депутат Щапов счел циничным предложение повысить пенсионный возраст Россия
Депутат Щапов счел циничным предложение повысить пенсионный возраст
КПРФ не будет поддерживать законопроект, который планируется внести в Госдуму 14 июня.
12:32   13 Июня 2018
66
«Новый мир» так и не наступил: Tesla на грани банкротства Весь мир

«Новый мир» так и не наступил: Tesla на грани банкротства

12:11   13 Июня 2018
811
Открытый в Турции газопровод в обход РФ будет выгоден России - эксперт Весь мир

Открытый в Турции газопровод в обход РФ будет выгоден России - эксперт

11:01   13 Июня 2018
220
Руководство ДНР не знает о разрушении дамбы завода химотходов в Торецке Ближнее зарубежье

Руководство ДНР не знает о разрушении дамбы завода химотходов в Торецке

17:32   12 Июня 2018
334
Самое читаемое
Учителя запустили флешмоб в поддержку уволенной за фото в купальнике коллеги

Учителя запустили флешмоб в поддержку уволенной за фото в купальнике коллеги

 Вассерман: Гайдар бежит из Одессы, боясь расплаты

Вассерман: Гайдар бежит из Одессы, боясь расплаты

 Алиев предложил Порошенко поучаствовать в проекте «Южного газового коридора»

Алиев предложил Порошенко поучаствовать в проекте «Южного газового коридора»

 СМИ: Капитан катамарана, столкнувшегося на Волге с баржей, был пьян

СМИ: Капитан катамарана, столкнувшегося на Волге с баржей, был пьян