Глава ФИФА поблагодарил Путина за организацию ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин продемонстрировал приверженность турниру и дал организаторам почувствовать себя одной командой, подчеркнул президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино на конгрессе ФИФА в Москве.

Он также поблагодарил оргкомитет чемпионата, волонтеров, Российский футбольный союз (РФС) и всех россиян, которые примут турнир. В свою очередь Путин указал на достойную работу Инфантино.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В четверг в Москве состоится церемония открытия турнира. На столичном стадионе «Лужники» команды России и Саудовской Аравии проведут первый матч группового этапа.

Ранее нападающий российской сборной Артем Дзюба призвал россиян поддержать футболистов. В свою очередь команда приложит все усилия, чтобы победить.