Путин поблагодарил энтузиастов за помощь в подготовке ЧМ

В ходе своего выступления на конгрессе ФИФА президент России отметил, что подготовкой к такому масштабному спортивному празднику занимается не только страна-организатор.

В это дело вовлечены большое количество специалистов и энтузиастов всей "мировой футбольной семьи". Глава РФ отметил, что конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) дает возможность стране-организатору поблагодарить всех за помощь в проведении чемпионата.

Россия и все, кто причастен к подготовке чемпионата, отдали все силы для того, чтобы турнир состоялся на самом высоком уровне, подчеркнул глава государства.

ЧМ-2018 впервые пройдет в Российской Федерации. Турнир откроется 14 июня в Москве и продлится до 15 июля.

Ранее сообщалось, что первый бесплатный поезд с болельщиками выехал из Москвы в Адлер на сочинскую игру между Португалией и Испанией. Матч назначен на 15 июня, он начнется в 21:00 на стадионе "Фишт".