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12:00   13 Июня 2018
Россия
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Путин: Россия всегда придерживалась принципа «спорт — вне политики»

Путин: Россия всегда придерживалась принципа «спорт — вне политики»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова сотрудничать со всеми для укрепления «созидательного спортивного начала».

Глава государства заявил об этом во время выступления на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА).

Политик отметил, что Россия всегда следовала принципу аполитичности спорта. Москва надеется на сотрудничество в этом ключе со всеми, кто готов развивать и укреплять «гуманистический потенциал» спорта.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #путин #политика #спорт #фифа
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