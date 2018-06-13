Пресс-центр ЧМ-2018 открылся в Петербурге

В Петербурге свои двери открыл пресс-центр чемпионата мира по футболу.

Здесь аккредитованные журналисты смогут работать, получить доступ к бесплатному Wi-Fi и посмотреть трансляции матчей чемпионата мира-2018.

В среду, 13 июня, эрмитажный кот Ахилл здесь же предскажет команду, которая выиграет первый матч мундиаля.

Работа пресс-центра началась с просмотра мини-фильмов в «Планетарии №1». Позже гостей в специальной презентационной зоне встретят аниматоры в костюмах Петра I и Екатерины II.

Затем состоится пресс-конференция, посвященная открытию петербургского пресс-центра. В нем примут участие многие чиновники и послы ЧМ-2018.