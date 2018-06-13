«Новый мир» так и не наступил: Tesla на грани банкротства

Когда 1 апреля 2018 года Илон Маск пошутил, что Tesla обанкротилась, это просадило стоимость акций компании на 5%. Но в каждой шутке есть только доля шутки. Прошло два месяца, и шутка обернулась...Впрочем, не будем забегать вперед.

Уже в мае, когда вышла финансовая статистика компании Tesla за первый квартал 2018 года (убыток 710 миллионов долларов, что более чем в два раза превышает показатели за аналогичный период 2017), стало понятно, что автомобильного рывка у Илона Маска не получилось. А с этой затянувшейся пиар-комедией о «светлом будущем» пора заканчивать. Аналитикам окончательно стало понятно, что пятый убыточный квартал подряд не станет для компании последним, и что далее поддерживать «рыночную стоимость» Tesla при помощи пустых обещаний уже невозможно (как бы не убеждал в обратном ее топ-менеджмент).

И нет ничего неожиданного в том, что вчера Илон Маск объявил о «трудном решении» - о сокращении персонала своей компании на 9%.

«Из-за этого, а также из-за необходимости сократить расходы и стать прибыльными, мы приняли трудное решение уволить примерно 9% всех сотрудников», — заявил Маск.

Подобный шаг ожидался и было лишь вопросом, когда точно руководство компании о нем объявит.

Почему оно так важно. Дело в том, что исповедуемая Илоном Маском бизнес-модель подразумевает только непрерывный рост. Любая остановка для нее это начало конца. И именно поэтому любое сокращение персонала (а тем более такое значительное) ставит большую жирную точку в «успешном» бизнес проекте Tesla. Нет, это не обрушит все в одночасье. Все будет, как и с биткоином. Компания медленно, но уверенно будет погружаться в пучину, но вопрос ее окончательного банкротства станет лишь вопросом времени.

Почему это именно конец, а не временные неприятности? Главной фишкой кампании стал пиар. Дешевый и рассчитанный на доверчивого потребителя, готового спонсировать дальнейшие чудачества Маска.

Пирамида электрокаров Маска

Если вы думаете, что все, что происходит сегодня - случайность, то вы - наивный человек. Любая пирамида развивается по своим правилам, но ее конец также предсказуем, как и начало.

На чем был основан успех Маска и конкретно Tesla? На доверии и жадности. На доверии к «новым» технологиям (кстати, не таким уж и новым) и жадности обывателя, желавшего получить как можно больше и на халяву. Все держалась на двух столпах: халявное электричество и налоговые льготы в США для электрокаров.

В 2012 году, когда открывалась сеть быстрых заправок TESLA Supercharger, было объявлено, что при оформлении подписки в 2000 долларов, владелец электрокара от Tesla будет бесплатно пользоваться их услугами.

Это был отличный пиар-ход. Тысячи людей оформили подписку на новые «электромобили Маска» и месяцами (а кто и годами) ждали своей очереди за халявным будущем, в котором их не будут волновать цены «на топливо».

Уже в следующем 2013 году выручка компании выросла в пять раз и достигла двух миллиардов долларов. И далее росла довольно уверенными темпами, достигнув в 2017 году 11 млрд 759 млн. долларов. При этом ни одного календарного года, начиная с 2008-го, компания не получала прибыль. Всегда - только чистые убытки, причем их рост (в 2017 году по разным оценкам от 1,9 до 2,2 млрд. долларов) не мог не внушать опасений потенциальным «инвесторам».

Конец пирамиды

Так почему же именно сейчас Tesla вынуждена сворачивать свой бизнес? И тут все просто. В США есть закон: клиент, купивший электрокар у компании, где их производство только разворачивается, может получить налоговый вычет в 7,5 тысяч долларов. И таких вычетов по одной компании можно получить не более 200 000. И этот двухсоттысячный автомобиль Tesla был продан весной 2018 года...

А еще, понимая, что пирамида хороша только до определенного момента, и прекрасно понимая, что ее сворачивание уже очень скоро наступит, с 1 января 2017 года Tesla прекратила продавать подписку на бесплатное электричество своих заправочных станций (кстати, это отдельный бизнес и при банкротстве головной конторы, он еще будет приносить доход владельцам).

Начиная с этой даты, всем новым покупателям «чудо-машин» пришлось за него платить (0,2 доллара за один кВт/ч в Калифорнии, что в пересчете на 100 км пробега дает пять долларов). При этом другие сети выставляют ценник на заправку еще выше.

И это сразу же резко убавило количество желающих приобрести новый «шедевр» Маска - «Tesla 3», подписка на который только за первые недели после ее старта (в 2016 году) дала более полумиллиона заказчиков.

На сегодня очередь заметно уменьшилась, и это сразу же нарушило планы выпуска новой модели Tesla. Чтобы выйти на безубыточность, Маску нужно выпускать не менее пяти тысяч единиц «тройки» в неделю (причем, на этот показатель планировалось выйти еще в прошлом декабре). Но на сегодня выпускается всего 2500-3000 единиц. А объявленное сокращение штата, видимо, ставит окончательный и жирный крест на бизнес-модели компании Tesla.

Послесловие

Итак, чуда не произошло. Да и не могло произойти. Нельзя отменить законы физики и законы развития рынка. Пока рынок электромобилей развивается, только благодаря разнообразным льготам и преференциям от власти. И как показывает практика, как только они исчезают, люди возвращаются к старым проверенным двигателям внутреннего сгорания.

Мнение автора материала может не совпадать с позицией редакции.