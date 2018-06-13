Депутат Щапов счел циничным предложение повысить пенсионный возраст

КПРФ не будет поддерживать законопроект, который планируется внести в Госдуму 14 июня.

КПРФ не будет поддерживать законопроект о повышении пенсионного возраста, который могут внести в Госдуму в четверг, 14 июня. Об этом корреспонденту ИА «Политика Сегодня» сообщил член комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов.

«У нас в половине регионов мужчины до 63 лет не доживают. Увеличить возраст до 65 — это очень циничное решение», — прокомментировал депутат.

Парламентарий обратил внимание на несправедливость, которая возникнет, если закон будет принят.

«Есть негласный договор между государством и гражданином: гражданин отдает деньги в пенсионный фонд, государство ему гарантирует определенный уровень пенсии с определенного возраста. Если государство эти правила меняет, то гражданин-то от своей части соглашения отказаться не может: никто не позволит перестать платить в ПФР. Это самое несправедливое, что только можно представить», — возмущается Щапов.

По его мнению, деньги на ликвидацию дефицита в три триллиона рублей в Пенсионном фонде РФ найти можно, например, если ввести прогрессивную ставку налога, "потрясти госкомпании», перестать тратить бюджетные средства «на что попало».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента «не будет торопиться» с принятием законопроекта, если его внесут завтра.

Сейчас в России на пенсию выходят мужчины - в 60 лет, женщины - в 55 лет.