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8:53   13 Июня 2018
Россия
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Путин 14 мая встретится с главой президиума верховного народного собрания КНДР

Путин 14 мая встретится с главой президиума верховного народного собрания КНДР

О чем именно планируют поговорить политики, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не уточнил.

Представитель Кремля добавил, что в четверг президент РФ Владимир Путин также примет вместе с руководителем ФИФА Джанни Инфантино президента Абхазии Рауля Хаджимбу, президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьера Армении Николу Пашиняна, президента Белоруссии Александра Лукашенко, президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, а также президента Киргизии Асилбека Жээнбекова.

Российскую столицу посетят также лидер Ливана, президент Молдовы, президент республики Панама, избранный президент Парагвая, глава Руанды, наследный принц Саудовской Аравии, президент Таджикистана, президент Узбекистана и президент республики Южная Осетия.

В четверг, 14 июня, в Москве состоится открытие чемпионата мира по футболу. Турнир пройдет в 11 городах России до 15 июля. В первый день на столичном стадионе «Лужники» встретятся сборная России и национальная команда Саудовской Аравии.

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Автор: Юлия Халус
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