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8:47   13 Июня 2018
Россия
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Первый бесплатный поезд с болельщиками ЧМ отправился в Адлер

Первый бесплатный поезд с болельщиками ЧМ отправился в Адлер

Первый московский бесплатный поезд с болельщиками ЧМ-2018 отправился с Казанского вокзала в Адлер.

Об этом сообщает РИА Новости. Болельщики едут на сочинский матч между Португалией и Испанией, который пройдет 15 июня в 21:00 на стадионе "Фишт".

Двухэтажный поезд будет ехать сутки и сделает три остановки: в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Туапсе. Он состоит из 15 вагонов и рассчитан на 796 мест.

Первый бесплатный поезд с болельщиками ЧМ отправился в Адлер

Всего во время чемпионата мира между городами-организаторами матчей будут ходить 734 дополнительных поезда, которые обеспечат перевозку 448 тысяч болельщиков. Современные и комфортабельные вагоны оснащены розетками, кондиционерами, новыми туалетами и Wi-Fi.

Забронировать места можно на сайте АНО "Транспортная дирекция-2018". Для того, чтобы воспользоваться услугой бесплатного проезда, нужно купить билет на матчи ЧМ-2018 и оформить паспорт болельщика (Fan ID).

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Автор: Ольга Шпакова
#москва #болельщики #чм #адлер #чм 2018 #чм - 2018
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