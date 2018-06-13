Первый бесплатный поезд с болельщиками ЧМ отправился в Адлер

Первый московский бесплатный поезд с болельщиками ЧМ-2018 отправился с Казанского вокзала в Адлер.

Об этом сообщает РИА Новости. Болельщики едут на сочинский матч между Португалией и Испанией, который пройдет 15 июня в 21:00 на стадионе "Фишт".

Двухэтажный поезд будет ехать сутки и сделает три остановки: в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Туапсе. Он состоит из 15 вагонов и рассчитан на 796 мест.

Всего во время чемпионата мира между городами-организаторами матчей будут ходить 734 дополнительных поезда, которые обеспечат перевозку 448 тысяч болельщиков. Современные и комфортабельные вагоны оснащены розетками, кондиционерами, новыми туалетами и Wi-Fi.

Забронировать места можно на сайте АНО "Транспортная дирекция-2018". Для того, чтобы воспользоваться услугой бесплатного проезда, нужно купить билет на матчи ЧМ-2018 и оформить паспорт болельщика (Fan ID).