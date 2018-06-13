Песков: Заявление Путина о последствиях провокаций Киева во время ЧМ не требует комментариев

В четверг, 7 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что возможные провокации со стороны Украины в Донбассе во время чемпионата мира по футболу отразятся тяжелыми последствиями.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков считает, что слова политика предельно понятны. Сказано однозначно, подчеркнул представитель Кремля.

В ходе «Прямой линии» Путин сообщил, что в период ЧМ-2018 провокаций со стороны Киева в Донбассе не будет. В противном случае, агрессия серьезно отразится на государственности Украины. Политик считает, что подобные действия со стороны украинской власти говорят о неспособности решить проблему. К тому же, обстреливать регион с целью последующего восстановления территориальной целостности — нелепо, подчеркнул РФ.