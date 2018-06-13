Саммит США и КНДР отодвинул ситуацию с критической точки — Песков

Сам факт встречи президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном можно только поприветствовать, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля объяснил, что, вне зависимости от результата, такие встречи отодвигают ситуацию с критической точки и способствуют разрядке ситуации на полуострове. Это не может не удовлетворять.

Тем не менее в один момент такие конфликты не решаются. Это длительный процесс.

Песков также напомнил слова Путина о безальтернативности дипломатического пути разрешения конфликта. Прямой диалог - единственное решение для Корейского полуострова. И прошедший саммит только подтверждает это.

Трамп и Ким Чен Ын встретились накануне, 12 июня, в Сингапуре. Стороны обсудили условия полного разоружения КНДР, а также шаги по нормализации отношений Пхеньяна и Вашингтона. По окончании саммита лидеры подписали двусторонний документ.