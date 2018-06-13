Экологи сообщили о массовой гибели сельди на севере Сахалина

Об этом сообщил руководитель общественной организации «Эковахта Сахалина» Дмитрий Лисицын.

По его словам, на берегу от устья реки Хальчикова до устья безымянного ручья из озера Кривун экологи насчитали 4609 штук на 10 метров побережья. В двух километрах южнее устья реки Сабо найдены 5990 экземпляров мертвой рыбы. В других местах добровольцы нашли несколько десятков тонн сельди.

Как удалось установить, рыба была разного возраста, в том числе и еще неотнерестившаяся. Столичные лаборатории уже начали исследовать пробы.

Согласно приказу Минсельхоза Российской Федерации, с 1 июня добыча палтуса белокорого приостановлена до 1 января 2019 года года в Камчатско-Курильской, Западно-Камчатской и Северо-Охотоморской подзонах Охотского моря. Запрет не действует на рыбаков-любителей, а также на отлов рыбы в научно-исследовательских и контрольных целях.