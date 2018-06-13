Мы в соц.сетях:
Медведев освободил от должности замминистра культуры Журавского

Медведев освободил от должности замминистра культуры Журавского

 Кремль не знал о «спонсоре Brexit». Песков иронично ответил на вопрос о встречах посла РФ в Лондоне

Кремль не знал о «спонсоре Brexit». Песков иронично ответил на вопрос о встречах посла РФ в Лондоне
Порошенко призвал Сербию не вести «антиукраинскую кампанию»

Порошенко призвал Сербию не вести «антиукраинскую кампанию»

Президент Азербайджана приехал с визитом в Россию

Президент Азербайджана приехал с визитом в Россию
МИД: Отказ от американо-южнокорейских учений нарастит темп корейского урегулирования

МИД: Отказ от американо-южнокорейских учений нарастит темп корейского урегулирования

 «Новый мир» так и не наступил: Tesla на грани банкротства

«Новый мир» так и не наступил: Tesla на грани банкротства
Медведев освободил от должности замминистра культуры Журавского

Медведев освободил от должности замминистра культуры Журавского

 Кремль не знал о «спонсоре Brexit». Песков иронично ответил на вопрос о встречах посла РФ в Лондоне

Кремль не знал о «спонсоре Brexit». Песков иронично ответил на вопрос о встречах посла РФ в Лондоне
Порошенко призвал Сербию не вести «антиукраинскую кампанию»

Порошенко призвал Сербию не вести «антиукраинскую кампанию»

Президент Азербайджана приехал с визитом в Россию

Президент Азербайджана приехал с визитом в Россию
МИД: Отказ от американо-южнокорейских учений нарастит темп корейского урегулирования

МИД: Отказ от американо-южнокорейских учений нарастит темп корейского урегулирования

 «Новый мир» так и не наступил: Tesla на грани банкротства

«Новый мир» так и не наступил: Tesla на грани банкротства
8:29   13 Июня 2018
Россия
50

Экологи сообщили о массовой гибели сельди на севере Сахалина

Экологи сообщили о массовой гибели сельди на севере Сахалина

Об этом сообщил руководитель общественной организации «Эковахта Сахалина» Дмитрий Лисицын.

По его словам, на берегу от устья реки Хальчикова до устья безымянного ручья из озера Кривун экологи насчитали 4609 штук на 10 метров побережья. В двух километрах южнее устья реки Сабо найдены 5990 экземпляров мертвой рыбы. В других местах добровольцы нашли несколько десятков тонн сельди.

Как удалось установить, рыба была разного возраста, в том числе и еще неотнерестившаяся. Столичные лаборатории уже начали исследовать пробы.

Экологи сообщили о массовой гибели сельди на севере Сахалина

Согласно приказу Минсельхоза Российской Федерации, с 1 июня добыча палтуса белокорого приостановлена до 1 января 2019 года года в Камчатско-Курильской, Западно-Камчатской и Северо-Охотоморской подзонах Охотского моря. Запрет не действует на рыбаков-любителей, а также на отлов рыбы в научно-исследовательских и контрольных целях.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #происшествия #рыба #сахалин #минсельхоз #сельдь
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Депутат Щапов счел циничным предложение повысить пенсионный возраст Россия
Депутат Щапов счел циничным предложение повысить пенсионный возраст
КПРФ не будет поддерживать законопроект, который планируется внести в Госдуму 14 июня.
9:32   13 Июня 2018
66
«Новый мир» так и не наступил: Tesla на грани банкротства Весь мир

«Новый мир» так и не наступил: Tesla на грани банкротства

9:11   13 Июня 2018
814
Открытый в Турции газопровод в обход РФ будет выгоден России - эксперт Весь мир

Открытый в Турции газопровод в обход РФ будет выгоден России - эксперт

8:01   13 Июня 2018
220
Руководство ДНР не знает о разрушении дамбы завода химотходов в Торецке Ближнее зарубежье

Руководство ДНР не знает о разрушении дамбы завода химотходов в Торецке

14:32   12 Июня 2018
334
Самое читаемое
Учителя запустили флешмоб в поддержку уволенной за фото в купальнике коллеги

Учителя запустили флешмоб в поддержку уволенной за фото в купальнике коллеги

 Вассерман: Гайдар бежит из Одессы, боясь расплаты

Вассерман: Гайдар бежит из Одессы, боясь расплаты

 Алиев предложил Порошенко поучаствовать в проекте «Южного газового коридора»

Алиев предложил Порошенко поучаствовать в проекте «Южного газового коридора»

 СМИ: Капитан катамарана, столкнувшегося на Волге с баржей, был пьян

СМИ: Капитан катамарана, столкнувшегося на Волге с баржей, был пьян