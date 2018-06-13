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8:32   13 Июня 2018
Россия
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Amstel возглавило рейтинг самого вкусного пива — Роскачество

Amstel возглавило рейтинг самого вкусного пива — Роскачество

Роскачество проверило светлое фильтрованное пиво на российском рынке в преддверии ЧМ-2018. Наивысшего балла не получил никто, хотя специалисты не нашли вредной «химии» в напитках.

Мониторинг проводился среди 40 марок пива, стоимость которого варьировалась от 67 до 260 рублей за литр. 

Роскачество обратило внимание, что для приготовления пива следует использовать не менее 80 процентов солода и около 20 процентов несоложеного сырья для купажа. Производитель, увеличивая второй показатель, пытается сэкономить. Об этом нарушении также может говорить показатель массовой концентрации общего азота.

Amstel возглавило рейтинг самого вкусного пива — Роскачество

Отдельная комиссия дегустировала напитки и оценивала вкус, цвет и аромат.

Лидером рейтинга оказалось пиво Amstel. В пятерку также вошли  «Халзан», Bud, Heineken и Stella Artois.

Самые низкие показатели у марок «Жигулевское» (производство филиала АО «Пивоварня Москва-Эфес» в Казани), «Горьковское», «Окское», «Балтика», «Свердловское».

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Автор: Виктория Разумовская
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