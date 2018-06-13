Нидерланды одобрили соглашение с Украиной по делу о крушении МН17

Нидерланды одобрили соглашение с Украиной, в котором речь идет об уголовном преследовании подозреваемых в причастности к крушению Boeing 777 на Украине в июле 2014 года.

Об этом проинформировало зарубежное издание Deutsche Welle. Соглашение, получившее одобрение 12 июня, устанавливает, что судебным преследованием подозреваемых будет заниматься голландский суд, вероятно, в Гааге.

По мнению министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока, одобрение соглашения стало важным шагом на пути к установлению истины и привлечению подозреваемых к суду.

Ранее нидерландский парламент отклонил предложение привлечь Украину к ответственности за эту авиакатастрофу.