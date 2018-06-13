Парковки для электромобилей предложили создать в Мосгордуме

С инициативой выступила глава комиссии Московской городской думы Зоя Зотова. Тему обсуждают специалисты.

Депутат пояснила, что парковочные места для электрокаров уже есть в центре столицы. Парковки находятся рядом с зарядными станциями. Автомобили на бензине на таких местах парковаться не могут.

В Мосгордуме предлагают закрепить места за владельцами электромобилей, поскольку сейчас парковка происходит по принципу «кто приехал, тот и встал». Также комиссия осенью обсудит вопрос об использовании экологически чистого транспорта, в том числе и общественного. Депутаты подумают над тем, как стимулировать москвичей пересесть на электрокары.