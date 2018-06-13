Скейт-парк появится в столичном парке 50-летия Октября

Площадку для любителей активных видов спорта площадью 800 квадратных метров построят к середине июня, рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Бетонные работы по установке скейт-парка уже завершились. Рабочие для надежности положили в основание металлическую арматуру, а покрытие сделали из устойчивых к высоким нагрузкам марок бетона.

На площадке установят элементы разной высоты, изготовленные из металлоконструкций. Их бетонируют и шлифуют, после чего покрывают слоем защитного состава, который отталкивает влагу.

Пресс-служба комплекса подчеркнула, что проект скейт-парка подробно обсуждался и согласовывался с жителями района. Власти города надеются, что площадка приобретет популярность у активной молодежи и студентов.