Круглый стол в Вашингтоне оказался под угрозой срыва — руководитель USA Really
Руководитель USA Really Александр Малькевич сообщил, что круглый стол в Вашингтоне оказался под угрозой срыва. На мероприятии собирались обсуждать фейковые новости в СМИ.
Малькевич рассказал Федеральному агентству новостей, что, когда он пришел оплачивать аренду, ему сказали, что офис предоставить не смогут, а мероприятие вовсе отменили. К тому моменту на нем должно было быть около 20 человек. В бизнес-центре, где должен был проходить круглый стол, причину объяснять не стали, ограничившись простым «мы поменяли решение». Кроме этого, было отменено членство Малькевича в WeWork.
До этого журналист обращался в полиграфический салон, чтобы ему изготовили сувениры для участников обсуждений. Сначала специалисты взялись за заказ, приняв доплату «за срочность», однако позже позвонили и отказались от работы без объяснения причины.
Сейчас организаторы круглого стола экстренно ищут другое помещение. Однако один из американских менеджеров прекращает сотрудничество. По словам Малькевича, он был очень испуганным.
«Я еще раз напомню — тема круглого стола — обсуждение фейковых новостей. То есть даже это, оказывается, в Америке обсуждать нельзя», — добавил он.