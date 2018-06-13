Руководитель USA Really Александр Малькевич сообщил, что круглый стол в Вашингтоне оказался под угрозой срыва. На мероприятии собирались обсуждать фейковые новости в СМИ.

Малькевич рассказал Федеральному агентству новостей, что, когда он пришел оплачивать аренду, ему сказали, что офис предоставить не смогут, а мероприятие вовсе отменили. К тому моменту на нем должно было быть около 20 человек. В бизнес-центре, где должен был проходить круглый стол, причину объяснять не стали, ограничившись простым «мы поменяли решение». Кроме этого, было отменено членство Малькевича в WeWork.

До этого журналист обращался в полиграфический салон, чтобы ему изготовили сувениры для участников обсуждений. Сначала специалисты взялись за заказ, приняв доплату «за срочность», однако позже позвонили и отказались от работы без объяснения причины.

Сейчас организаторы круглого стола экстренно ищут другое помещение. Однако один из американских менеджеров прекращает сотрудничество. По словам Малькевича, он был очень испуганным.