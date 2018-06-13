Расчеты С-300 успешно поразили самолеты «противника» на учениях

Расчеты систем С-300 войск противовоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО) ликвидировали условного противника на высоте 17 тысяч метров. Пресс-служба округа уточнила, что учения проходят в Хабаровском крае.

Расчеты ЗРК прибыли на место назначения, развернули там свои позиции и установили связь на неподготовленной местности. После этого С-300 начали выполнять боевую задачу. Они искали условного противника, идентифицировали его и сопровождали воздушные цели. Задание выполнялось в условиях радиоэлектронной блокады.

Кроме того, задача усложнили самолеты, которые летали на высоте 17 тысяч метров. Однако зенитчики все равно смогли точно поразить все воздушные цели.