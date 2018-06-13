Сиротам Тывы более 30 лет обещают дать положенные по закону квартиры

В Тыве складывается тяжелая ситуация с обеспечением жильем граждан, являющихся сиротами.

По закону, каждый сирота после достижения совершеннолетия вправе получить бесплатное жилье. Однако в Республике Тыва сейчас в очереди на жилье стоит 4583 человека. Из них 1661 — в столичном Кызыле.

Глава республиканского агентства по делам семьи и детей Саида Сенгии сообщила, что до 2017 года жилье в Кызыле вообще не строилось по вине недобросовестных подрядчиков, поэтому жилья для сирот нет. Но только за прошлый год на обеспечение жильем сирот из федерального и регионального бюджета выделили более 300 миллионов рублей. Федеральное агентство новостей попыталось выяснить, куда ушли средства, если люди не получают квартиры со времен существования СССР.

Правозащитники и люди, ждущие жилья, рассказали, что не раз обращались с исками в суд о неправомерности действий чиновников. Примечательно, что все суды были выиграны, однако ни одно решение так и не было исполнено.

«Местные власти полностью игнорируют эти решения. Закон для них вообще ничего не значит», - заявила правозащитница Оюмаа Донгак.

Она отметила, что многие обращались в суд повторно и смогли отсудить по 80 тысяч рублей за неисполнение решений суда.

По словам правозащитницы, сейчас люди намерены подать коллективный иск от всех сирот Кызыла.

В феврале люди настолько устали от пустых обещаний, что пришли в агентство к Саиде Сенгии и устроили там сидячую забастовку.Чиновники вызвали полицейских, в итоге людей сутки продержали в отделении.

Как выяснил корреспондент ФАН, в прошлом году на жилье для сирот выделили 190 миллионов рублей. Из них только 10,5 миллионов выделила республика, остальные средства пришли из федерального бюджета. На эту сумму можно было купить жилье для 163 человек, как написано на официальном сайте агентства. Также на сайте указано, что 48 сирот из Кызыла уже получили квартиры. Вот только сами сироты это отрицают.

Председатель региональной общественной организации «Ассоциация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Дорога к дому» Сайсуу Байкара уверена, что цифры поставили для отчетности.

Источник в администрации рассказал, что за 2017 год ни один человек квартиру в Кызыле не получил. А в реестр данные занесли только для соблюдения отчетности. Квартиры сиротам в Кызыле не выделяют еще с советских времен, уточняют правозащитники.

Строительство продвигается крайне медленно, а вторичном рынке чиновники приобретать квартиры не собираются из-за высоких цен. Однако «сидячая забастовка» возымела действие и агентство по делам семьи выделило семь квартир в строящемся доме. В мае дом сдали, однако выделенные квартиры еще не распределили.

Возмущенные люди решили записать видеообращение к российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы отправить его на прямую линию. Однако сделать это им запретила полиция. Как пишет ФАН, сейчас проводится проверка этой информации.

Глава агентства Саида Сенгии говорит, что не вызывала полицию, но люди ей не верят.

Также есть проблемы с соблюдением очередности в выделении жилья. Оказывается, созданы несколько очередей и порядок не слишком соблюдается. Так как в жилищной комиссии сирот не состоит, Сенгии сама может выбирать «счастливчиков».