Цветники в символике ЧМ-2018 появились в Москве

Красными, синими и белыми цветами засадили почти 900 квадратных метров Москвы, рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

В Москве появились 12 тематических цветников. Они украсили Волоколамское шоссе, где проедут автобусы с участниками и зрителями чемпионата, Рублевское и Варшавское шоссе, а также Земляной вал, площадь Гагарина и Ильинский сквер.

Для создания цветников использовали почти 40 тысяч растений различных сортов и оттенков. Так, в столице высадили бегонию, петунию, тагетес, роджерстию, астильбу, хосту и другие. На протяжении всего периода цветения за растениями будут ухаживать: поливать, рыхлить почву и подсаживать рассаду при необходимости.

Чемпионат мира по футболу в этом году пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.