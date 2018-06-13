Открытый в Турции газопровод в обход РФ будет выгоден России - эксперт

Через газопровод TANAP голубое топливо будет идти из Азербайджана в Европу, но Баку уже закупает газ у других поставщиков.

Открытый в Турции Трансанатолийский газопровод (TANAP), по которому голубое топливо будет поставляться из Азербайджана в Европу в обход России, не угрожает экономическим интересам Москвы. В этом уверен ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

TANAP - это альтернатива российскому проекту «Турецкий поток». Газпровод протяженностью 3,5 тысячи километров. В Европу будет поступать газ, добываемый на шельфе Каспийского моря. По словам Юшкова, планируется, что по нему Греция будет получать один миллиард кубометров газа в год, столько же — Болгария, Италия — около шести миллиардов.

«Турция хочет стать крупнейшим газовым коридором, закупая и российский газ, и азербайджанский, и иранский. Еще и СПГ у США покупает. Анкара вправе это делать. Ничего страшного тут нет. России нужно конкурировать на этом рынке, и Россия успешно это делает. Мы — крупнейший поставщик газа в Турцию. Считать, что азербайджанский газ вытеснит российский — неправильно. Потому что конкурентные преимущества России весомые», — сказал Игорь Юшков корреспонденту ИА "Политика Сегодня».

Например, несколько недель назад «Газпром» снизил цену для турецких потребителей. Немаловажный момент — у Азербайджана падает объем добычи своего газа, отметил эксперт. Именно по этой причине осенью 2017 года Баку заключил контракты с «Газпромом». За первый квартал 2018 года Азербайджан купил у России уже 800 миллионов кубометров голубого топлива.

«При таком темпе, за год Россия поставит в Азербайджан более трех миллиардов кубов. То есть половина газа, который будет идти по Трансанатолийскому газопроводу, будет российский», — отметил Юшков.

Поэтому радость украинского президента Петра Порошенко по поводу появления альтернативных поставок газа в Европу не совсем понятна.

После церемонии открытия газопровода TANAP украинский лидер заяивл, что Киев будет «счастлив получать газ с TANAP,а в Twitter Порошенко появилась запись: «TANAP — это энергетическая безопасность, в том числе и Европы».

Відтепер цілий регіон отримає більшу безпеку та кращі енергетичні перспективи. Адже як ми бачимо протягом останніх років, РФ зловживала енергетичними ресурсами – проект «Північний потік-2» приклад такого тиску. TANAP – це енергетична безпека в тому числі Європи pic.twitter.com/I1HHlgYRZi — Петро Порошенко (@poroshenko) June 12, 2018

Юшков считает, что Порошенко просто не упустил очередную возможность продемонстрировать антироссийскую позицию.

«Киев радуется тому, что мол, в Европу пришел альтернативный газ. Но Азербайджан сможет поставлять максимум 16 миллиардов кубометров газа. До Европы дойдет около восьми миллиардов. Остальное останется в Турции. Тогда как Россия поставляет в Европу 190 миллиардов кубов. Восемь и 190. Несопоставимые цифры. Непонятно, чему радоваться», — сказал собеседник агенства.

Он отметил, что у Турции и Украины большие расхождения в газовой сфере. Ведь именно Анкара запретила проход танкеров с СПГ через Босфор. В результате Киев не может построить СПГ-терминал.

Ожидается, что первые поставки газа в ЕС через TANAP начнутся в июне 2019 года.