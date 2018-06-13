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11:01   13 Июня 2018
Весь мир
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Открытый в Турции газопровод в обход РФ будет выгоден России - эксперт

Открытый в Турции газопровод в обход РФ будет выгоден России - эксперт

Через газопровод TANAP голубое топливо будет идти из Азербайджана в Европу, но Баку уже закупает газ у других поставщиков.

Открытый в Турции Трансанатолийский газопровод (TANAP), по которому голубое топливо будет поставляться из Азербайджана в Европу в обход России, не угрожает экономическим интересам Москвы. В этом уверен ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков

TANAP - это альтернатива российскому проекту «Турецкий поток». Газпровод протяженностью 3,5 тысячи километров. В Европу будет поступать газ, добываемый на шельфе Каспийского моря. По словам Юшкова, планируется, что по нему Греция будет получать один миллиард кубометров газа в год, столько же — Болгария, Италия — около шести миллиардов.

Открытый в Турции газопровод в обход РФ будет выгоден России - эксперт

 «Турция хочет стать крупнейшим газовым коридором, закупая и российский газ, и азербайджанский, и иранский. Еще и СПГ у США покупает. Анкара вправе это делать. Ничего страшного тут нет. России нужно конкурировать на этом рынке, и Россия успешно это делает. Мы — крупнейший поставщик газа в Турцию. Считать, что азербайджанский газ вытеснит российский — неправильно. Потому что конкурентные преимущества России весомые», — сказал  Игорь Юшков корреспонденту ИА "Политика Сегодня». 

 Например, несколько недель назад «Газпром» снизил цену для турецких потребителей. Немаловажный момент — у Азербайджана падает объем добычи своего газа, отметил эксперт. Именно по этой причине осенью 2017 года Баку заключил контракты с «Газпромом». За первый квартал 2018 года Азербайджан купил у России уже 800 миллионов кубометров голубого топлива. 

«При таком темпе, за год Россия поставит в Азербайджан более трех миллиардов кубов. То есть половина газа, который будет идти по Трансанатолийскому газопроводу, будет российский», — отметил  Юшков. 

Поэтому радость украинского президента Петра Порошенко по поводу появления альтернативных  поставок газа в Европу не совсем понятна. 

Открытый в Турции газопровод в обход РФ будет выгоден России - эксперт

После церемонии открытия газопровода  TANAP украинский лидер заяивл, что Киев будет «счастлив  получать газ с TANAP,а в Twitter Порошенко появилась запись: «TANAP  — это энергетическая безопасность, в том числе и Европы». 

 

Юшков считает, что Порошенко просто не упустил очередную возможность продемонстрировать антироссийскую позицию.   

«Киев радуется тому, что мол,  в Европу пришел альтернативный газ. Но Азербайджан сможет поставлять максимум 16 миллиардов кубометров газа. До Европы дойдет около восьми миллиардов. Остальное останется в Турции. Тогда как Россия поставляет в Европу 190 миллиардов кубов. Восемь и 190. Несопоставимые цифры.  Непонятно, чему радоваться», — сказал собеседник агенства.  

Он отметил, что у Турции и Украины большие расхождения в газовой сфере. Ведь именно Анкара запретила проход танкеров с СПГ через Босфор. В результате Киев не может построить  СПГ-терминал. 

Ожидается, что первые поставки газа в ЕС через TANAP начнутся в июне 2019 года. 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #украина #турция #политика #весь мир #газопровод #турецкий поток #tanap
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