Путин поприветствовал участников форума «Амур»

Всероссийский молодежный образовательный форум «Амур» обещает стать уникальной площадкой для встреч и плодотворных дискуссий талантливых, активных, энергичных юношей и девушек, указал президент РФ Владимир Путин.

Приветственная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Лидер подчеркнул, что участники и гости встречи поговорят об актуальных вопросах развития страны, а также о реализации перспективных программ и проектов, направленных на раскрытие огромного потенциала Дальнего Востока. Путин уверен, что форум поспособствует появлению смелых и прорывных идей, которые позже реализуются на практике.

Форум «Амур» под девизом «Жить на Дальнем Востоке» проходит с 5 по 27 июня в три смены. В среду, 13 июня, началась вторая смена под названием «Человеческий капитал». Она направлена на вовлечение молодежи в социальную практику, добровольчество, а также поддержку различных инициатив.