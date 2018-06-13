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10:04   13 Июня 2018
Россия
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Путин поприветствовал участников форума «Амур»

Путин поприветствовал участников форума «Амур»

Всероссийский молодежный образовательный форум «Амур» обещает стать уникальной площадкой для встреч и плодотворных дискуссий талантливых, активных, энергичных юношей и девушек, указал президент РФ Владимир Путин.

Приветственная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Лидер подчеркнул, что участники и гости встречи поговорят об актуальных вопросах развития страны, а также о реализации перспективных программ и проектов, направленных на раскрытие огромного потенциала Дальнего Востока. Путин уверен, что форум поспособствует появлению смелых и прорывных идей, которые позже реализуются на практике.

Форум «Амур» под девизом «Жить на Дальнем Востоке» проходит с 5 по 27 июня в три смены. В среду, 13 июня, началась вторая смена под названием «Человеческий капитал». Она направлена на вовлечение молодежи в социальную практику, добровольчество, а также поддержку различных инициатив.

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Автор: Юлия Халус
#россия #путин #новости #общество #дальний восток #форум амур
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