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Весь мир
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Встреча Порошенко с Трампом стоила 400 тысяч долларов — украинский экс-дипломат

Встреча Порошенко с Трампом стоила 400 тысяч долларов — украинский экс-дипломат

Украинский экс-дипломат Андрей Телиженко рассказал, что встреча лидеров США и Украины летом прошлого года оплатили через «лоббистскую структуру». Об этом пишет «Страна.ua».

Деньги получила американская компания BGR. Итоговая сумма составила 400 тысяч долларов. Кроме того, Телиженко напомнил, что существует фотография главы МИД Украины Павла Климкина с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, это тоже оплатили через BGR.

Он отметил, что такого не было во время правления Януковича. В то время такими вопросами занималось посольство. Именно оно имело доступ в различные американские правительственные структуры.

Телиженко также заявил, что Белый дом несколько охладел к украинской тематике. 

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Автор: Виктория Разумовская
#порошенко #украина #политика #трамп
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