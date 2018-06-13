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9:49   13 Июня 2018
Россия
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Владельца лодочной станции на Волге задержали после крушения катамарана

Владельца лодочной станции на Волге задержали после крушения катамарана

Следователи обвиняют 47-летнего гендиректора ООО «Пристань» в том, что тот не помешал катамарану выйти в акваторию реки, пишет РИА Новости.

Катамаран с пассажирами в понедельник вечером врезался в баржу. Инцидент случился в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда. Жертвами происшествия стали 11 человек. Еще пятеро пострадали. Всего на борту судна находились 16 пассажиров.

Возбуждено уголовное дело.

Следователи заявили, что столкновение с баржой произошло по вине нетрезвого водителя катамарана. Тот, указали в СК, не реагировал на световые и звуковые сигналы, которые подавала баржа. Более того, катамаран не имел права перевозить пассажиров. На борту отсутствовали спасательные жилеты, люди прошли на судно без билетов, водитель не составил бортовые списки.

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Автор: Юлия Халус
#россия #происшествия #волгоград #чп #новости #катамаран #волга
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