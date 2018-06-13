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Газопровод TANAP запустили в Турции

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9:47   13 Июня 2018
Весь мир
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Газопровод TANAP запустили в Турции

Газопровод TANAP запустили в Турции

В Турции состоялась церемония открытия газопровода TANAP, который будет направлять топливо из Азербайджана в Европу в обход России. Президент Турции, участвовавший в торжественных мероприятиях, подчеркнул, что проект удалось завершить раньше сроков. 

Кроме него на открытии присутствовали президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Украины Петр Порошенко и другие политики. Первые поставки газа начнутся следующим летом.

Украинский лидер в свою очередь заявил, что Киев хочет получать газ по TANAP. Он также поблагодарил коллег из Турции и Азербайджана за альтернативные возможности поставок газа. Кроме того, по словам Порошенко, новый газопровод «будет способствовать обеспечению энергетической безопасности в регионе». 

Таким образом, TANAP станет альтернативой российскому «Турецкому потоку». Благодаря ему Европа сможет получить газ, добываемый на шельфе Каспийского моря. Турбопровод идет через территорию Болгарии и Румынии. 

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Автор: Виктория Разумовская
#европа #украина #экономика #газ #весь мир #tanap
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