Газопровод TANAP запустили в Турции

В Турции состоялась церемония открытия газопровода TANAP, который будет направлять топливо из Азербайджана в Европу в обход России. Президент Турции, участвовавший в торжественных мероприятиях, подчеркнул, что проект удалось завершить раньше сроков.

Кроме него на открытии присутствовали президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Украины Петр Порошенко и другие политики. Первые поставки газа начнутся следующим летом.

Украинский лидер в свою очередь заявил, что Киев хочет получать газ по TANAP. Он также поблагодарил коллег из Турции и Азербайджана за альтернативные возможности поставок газа. Кроме того, по словам Порошенко, новый газопровод «будет способствовать обеспечению энергетической безопасности в регионе».

Таким образом, TANAP станет альтернативой российскому «Турецкому потоку». Благодаря ему Европа сможет получить газ, добываемый на шельфе Каспийского моря. Турбопровод идет через территорию Болгарии и Румынии.