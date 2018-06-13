Коалиция во главе с Саудовской Аравией начала наступление на крупнейший порт Йемена

Цель военных аравийской коалиции - выбить из Ходейды мятежников хуситского движения «Ансар Аллах».

Об этом в среду пишет ТАСС.

Ходейда - второй по значению порт в Йемене. Организация Объединенных Наций (ООН) ранее предупреждала, что длительная осада порта может стать угрозой жизни и безопасности примерно четверти миллиона граждан. Тем временем всего в городе проживают 600 тысяч человек.

Противостояние между йеменским руководством и хуситами продолжается с 2014 года. Ситуация обострилась после ввода в страну в 2015 году войск Саудовской Аравии. Эр-Рияд также выступил против хуситов.

Согласно оценке ООН, из-за вооруженного конфликта в Йемене более семи миллионов граждан страдают от голода. Более того, почти три четверти населения страны нуждаются в гуманитарной помощи.