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9:13   13 Июня 2018
Россия
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Осужденные россияне смогут отбывать наказание рядом с домом

Осужденные россияне смогут отбывать наказание рядом с домом

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Иван Сухарев собирается представить проект закона, согласно которому изменится система строительства колоний всех типов.

Он отметил, что люди сейчас часто отбывают наказание в учреждениях, которые находятся далеко от их домов. Из-за этого нарушаются социальные и семейные связи. Родственникам тяжело навещать заключенных. В итоге те выходят на свободу озлобленные.

По словам Сухарева, часто бывает так, что в одном регионе есть несколько женских колоний, а в соседнем — ни одной. Такая же ситуация и с другими исправительными учреждениями. Например, в Чукотском автономном округе их вообще нет.

Осужденные россияне смогут отбывать наказание рядом с домом

Также бывают ситуации, когда преступники не могут отбывать наказание поближе к дому, поскольку в колониях не хватает мест. Это противоречит Уголовно-исполнительном кодексу РФ. Согласно ему, осужденных следует отправлять в исправительные учреждения в пределах региона, в котором они проживали.

Сухарев поделился с «Парламентской газетой», что в этой системе есть много недочетов и проблем, которые надо исправлять. Этим займется рабочая группа по совершенствованию законодательства об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания при Экспертном совете Комитета Госдумы по развитию гражданского общества.

Сам же депутат уверен, что распределение колоний в регионах по «кустовому» принципу поможет избежать их перегрузки и снизит уровень криминогенной обстановки.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #госдума #законопроект #лдпр #заключенные #колонии
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