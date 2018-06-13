Киев предложил Лондону создать группу для противодействия «российской агрессии»‍

Спикер украинской Рады Андрей Парубий предложил парламенту Великобритании создать совместную межпарламентскую группу, которая будет работать против «российской гибридной агрессии». Об этом он написал в твиттере.

Парубий отметил, что, в частности, работа межпарламентской группы будет направлена на пресечение «информационной дезинформации».

Запропонував Голові Комітету у закордонних справах Палати громад @HouseofCommons Парламенту Великої Британії Тому Тугендхату @TomTugendhat створити міжпарламентську групу протидії російській гібридній агресії, зокрема інформаційній дезінформації. @UkrEmbLondon pic.twitter.com/HPGBG3GDPM — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) June 12, 2018

Кроме того, украинский политик поблагодарил министра обороны Великобритании Марка Ланкастера за оказанную Украине помощь. Речь идет об обучении украинских военных, которые «противостоят российской агрессии».

Ожидается, что вскоре Андрей Парубий приедет в Вашингтон, где обсудит с американскими коллегами методы противодействия строительству «Северного потока — 2».

Ранее Киев заявил, что проект «Северный поток — 2» несет угрозу не только для Украины, но и для всей европейской цивилизации.