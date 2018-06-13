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Президент Азербайджана приехал с визитом в Россию

Президент Азербайджана приехал с визитом в Россию

 Киев предложил Лондону создать группу для противодействия «российской агрессии»‍

Киев предложил Лондону создать группу для противодействия «российской агрессии»‍
Газопровод TANAP запустили в Турции

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8:30   13 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Киев предложил Лондону создать группу для противодействия «российской агрессии»‍

Киев предложил Лондону создать группу для противодействия «российской агрессии»‍

Спикер украинской Рады Андрей Парубий предложил парламенту Великобритании создать совместную межпарламентскую группу, которая будет работать против «российской гибридной агрессии». Об этом он написал в твиттере.

Парубий отметил, что, в частности, работа межпарламентской группы будет направлена на пресечение «информационной дезинформации». 

 

Кроме того, украинский политик поблагодарил министра обороны Великобритании Марка Ланкастера за оказанную Украине помощь. Речь идет об обучении украинских военных, которые «противостоят российской агрессии».

Ожидается, что вскоре Андрей Парубий приедет в Вашингтон, где обсудит с американскими коллегами методы противодействия строительству «Северного потока — 2».

Ранее Киев заявил, что проект «Северный поток — 2» несет угрозу не только для Украины, но и для всей европейской цивилизации.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #великобритания #украина #политика #парубий
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