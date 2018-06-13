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8:03   13 Июня 2018
Весь мир
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Возраст совершеннолетия в Японии снизят с 20 до 18 лет‍

Возраст совершеннолетия в Японии снизят с 20 до 18 лет‍

Об этом сообщает телеканал NHK. 

Японский парламент утвердил законопроект о понижении возраста совершеннолетия. За него проголосовали 169 депутатов из 238. Закон вступит в силу в 2022 году. 

Благодаря документу, японская молодежь сможет с 18 лет регистрировать брак и брать кредиты без согласия старших родственников. Однако им все равно будет запрещено употреблять алкоголь и табак, а также играть в азартные игры.

Те, кто выступает против закона, считают, что в 18 лет у молодых людей еще нет финансовой базы для самостоятельной жизни.

Ранее правительство страны согласовало программу при которой японцы смогут выходить на пенсию после 70 лет, если захотят. Сейчас пенсионный возраст там начинается с 60 лет.

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Автор: Виктория Разумовская
#япония #общество #молодежь #совершеннолетние
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