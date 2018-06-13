Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает, что участие Германии в «Северном потоке — 2» может негативно повлиять на Украину и всю Западную Европу.

Он обратил внимание, что позиция Берлина по поводу поддержки Киева не изменилась. Однако Германия продолжает принимать участие в строительстве газопровода, понимая, что последствия для Украины, а, может, и для всей Европы, могут быть не самыми приятными. Об этом сообщает канал ICTV.

Замминистра подчеркнул, что отказ европейцев от таких постулатов, как права человека или уважение международно признанных границ, может грозить опасностью для существования самой европейской цивилизации.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Украине пора прекратить критиковать Берлин за участие в проекте «Северный поток — 2». Россия, в свою очередь, не раз призывала Запад не политизировать проект, поскольку он является исключительно экономическим предприятием.