Помпео посетит Китай 14 июня

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан подтвердил визит госсекретаря США. По его словам, он прилетит в Пекин по приглашению главы МИД Вана И.

На повестке переговоров окажется дальнейшее развитие китайско-американских отношений. Кроме того, стороны поговорят о мировой повестке и об актуальных вопросах, представляющих взаимный интерес.

Помпео посетит Китай в качестве госсекретаря впервые.

Ранее поступала информация, что после встречи лидеров США и КНДР Помпео планирует встретиться с коллегами из Японии и Южной Кореи.