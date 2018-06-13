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Помпео посетит Китай 14 июня
В Москве ограничат движение транспорта в преддверии ЧМ-2018

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 Помпео посетит Китай 14 июня

Помпео посетит Китай 14 июня
7:24   13 Июня 2018
Весь мир
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Помпео посетит Китай 14 июня

Помпео посетит Китай 14 июня

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан подтвердил визит госсекретаря США. По его словам, он прилетит в Пекин по приглашению главы МИД Вана И.

На повестке переговоров окажется дальнейшее развитие китайско-американских отношений. Кроме того, стороны поговорят о мировой повестке и об актуальных вопросах, представляющих взаимный интерес.

Помпео посетит Китай в качестве госсекретаря впервые. 

Ранее поступала информация, что после встречи лидеров США и КНДР Помпео планирует встретиться с коллегами из Японии и Южной Кореи.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #политика #китай #помпео #ван и
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