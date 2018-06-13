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7:13   13 Июня 2018
Весь мир
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Россия доставила гумпомощь для восстановления школы под Дамаском

Россия доставила гумпомощь для восстановления школы под Дамаском

Речь идет о школе в городе Яльда в пригороде сирийской столицы.

Для восстановления здания российские военные доставили металлические трубы разной длинны и диаметра, два километра силовых кабелей и три километра проводов, чтобы наладить электроснабжение.

Кроме того, гумпомощь включала в себя различные стройматериалы. Например, доски и ДСП.  Глава штаба материально-технического обеспечения российской группировки войск в Сирии по формированию гуманитарной помощи пообещал, что все это будет использовано для восстановления школы и некоторых других объектов. 

По его словам, в скором времени ожидается еще одна партия стройматериалов, техники и продовольствия. 

Ранее военные восстановили участок федеральной трассы М-5 Хомс — Хама. Он не действовал более семи лет из-за военных действий. Сирийцы отметили, что благодаря дороге они стали меньше времени тратить на поездки к родственникам. Кроме того, цен на продукты снизились. 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #сирия #гумпомощь #общество
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