Россия доставила гумпомощь для восстановления школы под Дамаском

Речь идет о школе в городе Яльда в пригороде сирийской столицы.

Для восстановления здания российские военные доставили металлические трубы разной длинны и диаметра, два километра силовых кабелей и три километра проводов, чтобы наладить электроснабжение.

Кроме того, гумпомощь включала в себя различные стройматериалы. Например, доски и ДСП. Глава штаба материально-технического обеспечения российской группировки войск в Сирии по формированию гуманитарной помощи пообещал, что все это будет использовано для восстановления школы и некоторых других объектов.

По его словам, в скором времени ожидается еще одна партия стройматериалов, техники и продовольствия.

Ранее военные восстановили участок федеральной трассы М-5 Хомс — Хама. Он не действовал более семи лет из-за военных действий. Сирийцы отметили, что благодаря дороге они стали меньше времени тратить на поездки к родственникам. Кроме того, цен на продукты снизились.