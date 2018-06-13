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Более пяти миллионов человек посетили Парк «Зарядье» с момента открытия

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6:35   13 Июня 2018
Россия
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Более пяти миллионов человек посетили Парк «Зарядье» с момента открытия

Более пяти миллионов человек посетили Парк «Зарядье» с момента открытия

Более пяти миллионов гостей посетили парк «Зарядье», открытый в Москве в сентябре минувшего года.

Министр культуры РФ Владимир Мединский вместе с главой департамента культуры столицы Александром Кибовским провел делегацию из Китая, возглавляемую председателем российско-китайской комиссии Госсовета КНР по гуманитарному сотрудничеству Сунь Чуньлань.

В ходе экскурсии Мединский сообщил, что «Зарядье» является одним из самых любимых мест жителей столицы и ее гостей. По его словам, идея парка раскрывает возможность показать красоту России.

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Автор: Олег Королев
#москва #парк #зарядье
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