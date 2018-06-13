Трамп назвал Ким Чен Ына прекрасным переговорщиком и «сильным парнем»

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что поладил с главой КНДР Ким Чен Ыном на встрече в Сингапуре.

В интервью FoxNews он сообщил, что когда был поднят вопрос о денуклеаризации Северной Кореи, северокорейский лидер это понял и возражать не стал.

Трамп заявил, что Ким Чен Ын «сильный парень» с хорошим характером и стратегическим складом ума. По его мнению, глава КНДР «забавный и очень-очень умный».

Президент США при этом отметил, что не отказывается от прежних жестких высказываний в адрес главы КНДР. По его словам, без этих заявлений не было бы последующих переговоров. Трамп отметил, что делал жесткие заявления с неохотой, поскольку выбора у него не было.