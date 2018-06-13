Кадыров прокомментировал песню Слепакова про российскую сборную по футболу

Глава Чечни Рамзан Кадыров положительно оценил песню Семена Слепакова, в котой тот предложил назначить главу Чечни тренером российской сборной по футболу.

В своем Telegram-канале Кадыров написал, что песня Слепакова ему понравилась и он искренне посмеялся.

Глава Чечни призвал не считать, что в республике недостаток чувства юмора. По его словам, у Слепакова все отлично с чувством юмора, поскольку он с Кавказа.

Кадыров отметил, что ему обидно только за то, что в песне возглавляемая им команда проиграла. Также он пригласил Слепакова в Грозный, чтобы написать новую песню.

Кадыров также пожелал российской сборной победу на ЧМ-2018.