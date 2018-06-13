Трамп заявил о намерении снять санкции с Северной Кореи

Президент США Дональд Трамп заявил главе КНДР Ким Чен Ыну о намерении снять санкции в отношении Пхеньяна, сообщает ЦТАК.

Северокорейское агентство отмечает, что Трамп заявил намерении и остановить совместные военные учения США и Южной Кореи, которые КНДР расценивает как провокацию, а также предложить Пхеньяну гарантии безопасности.

Подчеркивается, что речь шла о снятии санкций на фоне дальнейшего улучшения взаимоотношений путем диалога и переговоров.

Первый в истории саммит США и КНДР состоялся 12 июня в Сингапуре.