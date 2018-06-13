Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за «шаг к светлому будущему»

Американский лидер Дональд Трамп выразил благодарность главе КНДР Ким Чен Ыну за смелость.

На своей странице в Twitter он написал, что хочет поблагодарить северокорейского лидера за «смелый шаг к новому светлому будущему» для жителей КНДР.

Трамп отметил, что беспрецедентность его встречи с Ким Чен Ыном доказывает, что реальные изменения возможны.

Ранее он заявил, что по итогам его переговоров с лидером КНДР в Сингапуре был достигнут «большой прогресс» в вопросе денуклеаризации КНДР. Трамп отметил, что закрытие ядерных полигонов происходит без выстрелов.